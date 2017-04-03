Реконструкция набережной реки Салгир может начаться в течение года – власти

Реконструкцию набережной реки Салгир могут начать в нынешнем году. Об 3 апреля заявил подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов, сообщают «РИА Новости Крым».

«Нас немного испугала реконструкция центра Симферополя, но уже есть проектное решение по реконструкции набережной Салгира, есть понимание, за какие деньги это делать. Реконструкция набережной пройдет от улицы Киевской до кинотеатра «Симферополь». Ждем, пока согласует город, и, думаю, в этом году уже начнем работы», – заявил Карпов.

В середине марта фактические власти Симферополя предупреждали о технологическом сбросе воды из водохранилища возле реки Салгир. Отмечается, что таким образом происходит «промывание» реки.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».