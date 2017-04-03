В Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро. Об этом сообщил блогер Илья Варламов. Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию произошедшего.

По данным ТАСС, взрыв произошел в вагоне поезда на станции метро «Сенная площадь». Станция сильно задымлена. По неофициальным данным, в результате взрыва погибли 10 человек, сообщает издание.

В сообщении метрополитена говорится, что «на вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь» и «Гостиный двор».