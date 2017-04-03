С 2015 года в России уничтожили 11 тысяч тонн «санкционных» продуктов

В России с августа 2015 года уничтожили почти 11 тысяч тонн продуктов, которые пытались везти в страну в обход продовольственному эмбарго, введенного против стран Запада. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По сообщению «Россельхознадзора», уничтожили более 10 тысяч тонн овощей, фруктов и другой продукции растительного происхождения и 402 тонны продукции животного происхождения.

В августе 2014 года Москва запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ранее ввели санкции против России за аннексию украинского Крыма и ее роль в вооруженном конфликте в Украине.

Указ об уничтожении «санкционных» продуктов в июле 2015 года подписал президент России Владимир Путин. Представители общественности и правозащитники выступили с резкой критикой этого решения. Они предлагали отдавать изъятые продукты малообеспеченным людям. В Госдуму России внесли два законопроекта о раздаче конфискованных «санкционных» продуктов малоимущим. Однако профильные комитеты рекомендовали их отклонить.

К концу 2016 года в России уничтожили почти 9000 тонн еды.

По официальным данным, за чертой бедности живут около 22 миллионов россиян.