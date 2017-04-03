Путин обещает поддержку семьям погибших при взрыве в метро Петербурга

Семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в метро российского Санкт-Петербурга будет оказана помощь, заявил 3 апреля президент России Владимир Путин. Об этом сообщают российские СМИ.

«Городские власти, а если потребуется – и федеральные, примут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», – цитирует российский «Интерфакс» Владимира Путина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава России, медицинские учреждения окажут всю необходимую помощь пострадавшим при взрывах в метро.

Также сообщается, что президент России, который сейчас находится на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, выразил «слова поддержки семьям и близким пострадавших».

Очевидцы сообщают о пострадавших, задымлении в метро.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв в метро. По данным ТАСС, взрыв произошел в вагоне поезда на станции метро «Сенная площадь», издание сообщает, что по неофициальным данным, в результате взрыва погибли 10 человек.