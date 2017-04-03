Количество пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга достигло 50 – власти

В России возбуждено уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга, количество пострадавших – около 50 человек, сообщают 3 апреля российские СМИ.

Официальный представитель Следкома России Светлана Петренко заявила российскому агентству «Интерфакс», что уголовное дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России.

Тем временем, как сообщает Радио Свобода, пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов в эфире «России 24» подтвердил предварительные данные о погибших: 10 человек. По его словам, всего в результате взрыва пострадали около 50 человек.

Президент России Владимир Путин 3 апреля выразил слова поддержки семьям и близким пострадавших и заявил, что семьям жертв взрыва будет оказана помощь.

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро. По данным ТАСС, взрыв произошел в вагоне поезда на станции метро «Сенная площадь», издание сообщает, что по неофициальным данным, в результате взрыва погибли 10 человек.