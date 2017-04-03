Радио Крым.Реалии. Как не стать экстремистом в Крыму?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают судебный процесс по делу журналиста Николая Семены. Как проходит судебное заседание против крымского журналиста? В чем особенность антиэкстремистского законодательства в России? Кого российская система правосудия осуждает за экстремизм?

Гости эфира – российский адвокат Александр Попков и директор информационно-аналитического центра «СОВА» Александр Верховский.

Ведущий – Павел Казарин.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org