МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел Украины выясняет, есть ли среди пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге украинцы.

«Консул в Санкт-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины», – говорится в сообщении консульской службы МИД в Twitter.

В ведомстве добавляют, что пока полиция не сообщает гражданство погибших и пострадавших.

В России в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля произошел взрыв. По некоторым данным, взрывов было два – в разных местах. Как сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов, в результате взрыва в петербургском метрополитене, по последним данным, пострадали около 50 человек.

Российские СМИ сообщают о не менее 10 погибших, в частности, такие данные приводят агентства «ТАСС» и «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы выясняют причины взрыва, рассматриваются все варианты – и бытовые, и уголовные, а также связанные с терроризмом.