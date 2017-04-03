На суде по делу Семены допросили сотрудников ФСБ России – корреспондент

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя, на судебном заседании по делу крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены, 3 апреля допросили двух сотрудников российской ФСБ. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент «Крым SOS».

По его словам, также на судебном заседании заслушивают крымчанина, который сообщил о публикации Николая Семены сотрудникам российской службы безопасности.

В Крыму 3 апреля проходит судебное слушание по делу журналиста Николая Семены. 7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал Николая Семену «порядочным журналистом», и отметил, что такие как он «не уживаются с оккупационным режимом в аннексированном Крыму».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал предстоящий судебный процесс над Семеной «судилищем», которому пытаются придать вид цивилизованного действа.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.