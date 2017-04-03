В Генпрокуратуре России назвали терактом взрыв в Петербурге

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в эфире телеканала «Россия-24» назвал терактом взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга.

«Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось», – заявил представитель российской прокуратуры.

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета России сообщила, что в результате взрыва в метро в российском Санкт-Петербурге погибли девять человек и более 20 ранены.

«По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли 9 человек получили ранения, в том числе тяжелые, более 20 человек», – отмечают в ведомстве.

В антитеррористическом комитете России добавляют, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее сообщалось о 10 погибших и около полусотне раненых.

Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля около 15 часов.

Президент России Владимир Путин, который находится в Санкт-Петербурге, заявил, что правоохранительные органы выясняют причины взрыва в петербургском метро и рассматривают все варианты: и бытовые, и уголовные, а также связанные с терроризмом. Он также пообещал поддержку семьям погибших и раненых.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.