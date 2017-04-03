МИД Украины: пока нет информации о пострадавших украинцах в результате взрыва в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел Украины заявляют, что пока нет информации о пострадавших Украинский результате взрыва в Санкт-Петербурге.

«По состоянию на 18:00 официальной информация о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге отсутствует», – говорится в сообщении консульской службы МИД в Twitter.

Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля около 15:00. По данным антитеррористического комитета России, в результате взрыва погибли девять человек, 20 – ранены. Ранее сообщалось о 10 погибших и около полусотни раненых.

Президент России Владимир Путин, который находится в Санкт-Петербурге, заявил, что правоохранительные органы выясняют причины взрыва в петербургском метро и рассматривают все варианты – и бытовые, и уголовные, а также связанные с терроризмом.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в эфире телеканала «Россия-24» назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.