В Крыму открыли выставку в честь столетия «борьбы» чекистов с контрреволюцией

В Центральном музее Тавриды 3 апреля открыли выставку «Крымские чекисты: история в документах и фотографиях», посвященную 100-летию образования Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе контрреволюцией и саботажем, а также созданию управления ФСБ в Крыму. Об этом в Фейсбуке сообщил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на выставке представлено более 300 архивных документов, одежда, оружие, образцы спецтехники времен холодной войны. Выставка охватывает период с 1921 года до наших дней.

Аксенов отметил, что органы ФСБ «выполняют огромную работу по обеспечению безопасности» на территории Крыма, и предложил обеспечить школьников бесплатными экскурсиями на эту выставку для старшеклассников.

В 2017 году историки вспоминают о 80-летии февральско-мартовского (23 февраля 1937 года – 5 марта 1937 года) пленума ЦК ВКП (б), давшего старт так называемому «Большому Террору» 1937-38 годов, вследствие которого, по официальным данным, были арестованы по обвинению в антисоветской деятельности 1548366 человек, из которых смертные приговоры вынесены 689898 лицам. Только за неполные полтора года было «изъято» (термин НКВД) 25342 ребенка «врагов народа» в возрасте до 15 лет.