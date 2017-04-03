Совет директоров МВФ принял решение о предоставлении Украине очередного транша

В Международном валютном фонде подтверждают, что Совет директоров в понедельник, 3 апреля, принял решение о предоставлении Украине очередного транша в размере около миллиарда долларов США.

После обсуждения Совета директоров первый заместитель директора-распорядителя МВФ, в настоящее время исполняющий обязанности председателя Совета директоров Дэвид Липтон заявил, что украинская экономика демонстрирует признаки восстановления.

«Рост восстанавливается, темпы инфляции уменьшились, а международные резервы удвоились. Эти движения во многом благодаря решительным действиям власти, в том числе проведению взвешенной макроэкономической политики. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающие основу для дальнейшего роста», – сказал Липтон, которого цитирует пресс-служба фонда.

При этом он отметил, что для достижения быстрого и устойчивого роста необходимо ускоренное внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций.

«Началом должна стать приватизация и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Борьба с коррупцией должна быть решительной, поскольку даже с созданием новых институтов борьбы с коррупцией, конкретные результаты пока не достигнуты», – отметил представитель фонда.

Похвалив Национальный банк Украины за успешное ведение монетарной политики в очень сложный период, высоко оценив поразительный прогресс в оздоровлении банковской системы, в частности, недавнюю национализацию ПриватБанка, в МВФ напомнили Украине о необходимости дальнейших структурных реформ. На первом месте здесь назвали всеобъемлющую пенсионную реформу по повышению пенсионного возраста, которую, по словам МВФ, Украина не может позволить себе откладывать дальше.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в МВФ приняли решение о выделении Украине очередного транша.

Совет директоров Международного валютного фонда не стал рассматривать 20 марта вопрос о предоставлении Украине очередного транша, хотя в этот день планировалось рассмотрение этого вопроса. В Минфине Украины тогда это объяснили необходимостью уточнения расчетов, в частности, последствий мер, применяемых Украины в ответ на блокаду. В МВФ сообщили, что заседание по Украине перенесли для «оценки последствий последних событий в Украине».

В марте 2015 года между МВФ и Украиной была утверждена четырехлетняя программа расширенного финансирования на сумму около 17,5 млрд долларов США. Сейчас вместе с нынешним траншем, МВФ предоставил Украине по этой программе около 8 млрд 380 млн долларов. Целью программы является восстановление экономики Украины, восстановления ее независимости от внешних источников, укрепления государственных финансов, содержание финансовой стабильности и поддержание экономического роста путем структурных и управленческих реформ при одновременном защиты наименее уязвимых слоев.