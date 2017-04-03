Служители монастыря на мысе Фиолент намерены перекрыть доступ к морю

Служителя Свято-Георгиевского монастыря, который расположен на мысе Фиолент намерены перекрыть доступ туристов к морю. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, часть спуска проходит по монастырской территории, которая занимает несколько приморских гектаров. По словам церковнослужителей, «летом отдыхающие и женщины ходят по лестнице в недостойном виде и смущают верующих».

Для забора уже вкопали столбы и намерены установить его в ближайшее время.

На территории самого монастыря развернули большое строительство: возводят многоэтажную гостиницу для паломников и торговые точки. Опорные стены частично разрушают. Каменная лестница к морю местами разваливается и сползает, склоны вокруг нее размываются.

Мыс Фиолент – особо охраняемая природная территория, имеет со статус заказника. Любая хозяйственная деятельность, наносящая вред окружающей среде здесь запрещена.