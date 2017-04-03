Нацполиция Украины решила усилить меры безопасности в метро после взрывов в России

Национальная полиция Украина сообщила, что переходит на усиленный вариант несения службы в трех городах, где есть метро, – в Киеве, Харькове и Днепре – в связи со взрывами в метро в городе Санкт-Петербурге в России.

В состав нарядов, которые будут дежурить на станциях метрополитена намерены привлекать кинологов и взрывотехников. Кроме того, службу в метрополитене будут нести военнослужащие Национальной гвардии, говорится в сообщении пресс-службы.

Такие меры безопасности продлятся до 15 мая этого года, то есть до завершения песенного конкурса «Евровидение-2017».

«Национальная полиция Украина обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к мероприятиям усиленной безопасности. В случае обнаружения подозрительных предметов нельзя их трогать, а следует немедленно сообщить ближайшего работника полиции или позвонить по спецлинии 102», – отметили в полиции.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины еще по состоянию на 19:40 сообщал, что в России не было официальных сообщений о наличии среди погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге граждан Украины. Позже там уточнили, что, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций России, обнародование официальной информации о погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге ожидается уже во вторник.

В России не менее 10 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в метро в городе Санкт-Петербурге. Еще около 50 человек ранены. Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел в середине дня между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центральной части города. После взрыва всю систему метрополитена в Санкт-Петербурге закрыли.

В Генеральной прокуратуре России этот взрыв сначала назвали террористическим актом, но потом уточнили, что еще рано говорить о причине взрыва. Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело. Также в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что еще на одной станции метро в центре Санкт-Петербурга позже нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили.