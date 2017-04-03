Коммунисты Севастополя требуют от «Единой России» реакции на фильм Навального о коррупции

Коммунисты Севастополя требуют от партии «Единая Россия» реакции на фильм оппозиционера Алексея Навального о коррупционной действительности премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По словам руководителя севастопольского отделения КПРФ Василия Пархоменко, фильм-расследование «вызвал большой поток обращений граждан», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Пархоменко утверждает, что обвинения против Медведева нанесли «серьезный ущерб международному имиджу России и ставят под вопрос легитимность ее премьера вместе с единороссами». Онофициально предложил городскому отделению «Единой России» ответить на вопрос, считают ли они отсутствие реакции на фильм признанием в коррупционных преступлениях нынешней власти.

Представители севастопольских «единороссов» рассказали, что «такое обращение – провокация в начавшейся предвыборной борьбе за место губернатора города».

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Парламентарии рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок, среди которых были как технические корректировки, так и существенные изменения нормативного акта.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, российский оппозиционер Алексей Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста, связанные с вероятной причастностью председателя правительства Дмитрия Медведева к коррупции. Во многих городах акции не были согласованы властями. По всей России задержали около полутора тысяч активистов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».