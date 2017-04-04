Глава Ялты высадит на Набережной пальму, которую привезут из Италии

Пальму, которую глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко планирует высадить на Набережной города, привезут из Италии, сообщает корреспондет Крым.Реалии.

Как рассказал журналистам Ростенко, дерево пришлось заказывать в другой стране, потому что в Ялте пальму необходимого возраста и размера найти не удалось.

«Пальму нашли в Италии. Есть предприятие, которое осуществляет торговлю с ними. Мне показали фотографии, я выбрал дерево, заказал, но пока не оплатил. Я дождусь, когда она приедет в Ялту, и, если все будет нормально – оплачу», – рассказал Ростенко.

Он опроверг слухи о том, что пальмы для Набережной имени Ленина выкапываются в других частях города. По его словам, все высаженные деревья – подарки частных лиц, жителей Ялты.

«Ялтинцы обращались к нам сами, они хотят, чтобы их пальма росла на Набережной. А когда приедет моя из Италии – я с чистой совестью пойду и посажу ее в свою ямку», – пообещал Ростенко.

Накануне, 26 марта, в пресс-службе администрации Ялты сообщили, что на месте комплекса «Еда» началась высадка аллеи пальм.

Ранее Андрей Ростенко предполагал, что на месте демонтированного по решению российского суда комплекса «Еда» на набережной Ялты могут появиться павильоны по продаже воды и кофе.

В сентябре подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Крыма вынес решение о сносе двухэтажного комплекса «Еда» на ялтинской набережной.

Застройщиком является Первый Украинский Международный Банк, владелец которого – украинский олигарх Ринат Ахметов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».