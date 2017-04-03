В Симферополе 4 апреля объявили днем траура по погибшим в Санкт-Петербурге

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев 3 апреля во время траурной панихиди в крымской столице сообщил, что в городе 4 апреля объявлен день траура по погибшим в Петербургском метро.

«Симферопольцы скорбят вместе с нашим городом-куратором Санкт-Петербургом. Завтра в Симферополе будет объявлен траур, также с нашей стороны будет предоставлена вся необходимая помощь», – сообщает пресс-служба российской администрации города со ссылкой на мэра Бахарева.

Ранее сообщалось, что в Симферополе вечером, 3 апреля, прошла акция памяти жертв теракта в в метро Санкт-Петербурга. В частности, состоялась панихида по погибшим.

В России не менее 10 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в метро в городе Санкт-Петербурге. Еще около 50 человек ранены. Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел в середине дня между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центральной части города. После взрыва всю систему метрополитена в Санкт-Петербурге закрыли.

В Генеральной прокуратуре России этот взрыв сначала назвали террористическим актом, но потом уточнили, что еще рано говорить о причине взрыва. Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело. Также в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что еще на одной станции метро в центре Санкт-Петербурга позже нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили.