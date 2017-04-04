Радио Крым.Реалии: Туберкулез во «всесоюзной здравнице»

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о профилактике борьбы с туберкулезом в Крыму. На полуострове фиксируют увеличение инфицирования среди детей дошкольного возраста и старшеклассников. Остается ли Крым, известен на постсоветском пространстве как «всесоюзная здравница», первым по профилактике и лечении туберкулеза? Как проходит профилактика туберкулеза? Что необходимо знать крымчанам о болезни?

Об этом Сергей Мокрушин говорит с экспертом по вопросам туберкулеза Центра общественного здоровья МОЗ Яной Терлеевой и с бывшим главным детским лор-врачом Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе Юрием Искренко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org