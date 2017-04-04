Трамп предложил Путину «полную поддержку» после взрыва в Санкт-Петербурге

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил «полную поддержку» Соединенных Штатов после взрыва в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали не менее 11 человек, ранены около полусотни людей.

В обнародованном поздно вечером 3 апреля заявлении Белого дома Трамп заявил о «полной поддержке правительства Соединенных Штатов в ответ на нападения и в привлечении виновных к ответственности».

«Трамп и Путин согласились, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден», – говорится в заявлении администрации Трампа.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Трамп выразил «глубокие соболезнования» семьям, пострадавшим от взрыва.

Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге пока никто на себя не взял, но российские власти считают это террористическим нападением. Распространеные в средствах информации детали расследования остаются отрывочными, в частности, агентство «Интерфакс» сообщило, что полиция подозревает в причастности к взрыву 23-летнего смертника.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ночью 4 апреля заявила, что четверо из пострадавших продолжают оставаться в критическом состоянии в одном из медицинских учреждений.