В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма на 98-м заседание по «делу Чийгоза» свидетель защиты Шевкет Кайбуллаев заявил, что задержанный Ахтем Чийгоз не совершал никаких «противоправных действий» на митинге 26 февраля 2014 года под Верховной Радой АРК. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

«На заседании Меджлиса (25 февраля 2014 года – КР) было принято решение провести митинг у здания Верховной Рады АРК в поддержку территориальной целостности Украины. Секретариату Меджлиса было поручено довести принятое решение о проведении массового мероприятия до населения через средства массовой информации. Обязанности по оповещению региональных меджлисов в силу должностных обязанностей было возложено на заместителя председателя Меджлиса Заура Смирнова. Свидетель не видел, чтобы Ахтему Чийгозу, который также присутствовал на заседании Меджлиса, кем-либо давались какие-либо поручения», – говорится в сообщении адвоката.

По словам Полозова, 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады АР Крым свидетель видел, некоторых членов Меджлиса, Заура Смирнова, Рефата Чубарова, Ахтема Чийгоза.

«Они пытались успокоить людей. Ахтем ЧИйгоз успокаивал какого-то немолодого мужчину. О чем именно они разговаривали свидетель из-за шума не слышал, но по их мимике в ходе беседы сделал такой вывод», – отметил адвокат.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.