В Симферополе на три дня продлили траур по погибшим в метро Санкт-Петербурга

В Симферополе на три дня продлили траур по погибшим во время взрыва 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

«В связи с введением трехдневного траура в муниципальном образовании городской округ Симферополь, приспущены государственные флаги и отменены все массовые и развлекательные мероприятия», – сообщает пресс-служба администрации.

Накануне стало известно, что в Симферополе 4 апреля объявили днем траура по погибшим в метро Петербурга.

В Симферополе вечером, 3 апреля, прошла акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, в частности, состоялась панихида по погибшим.

В России не менее 11 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в метро в городе Санкт-Петербурге. Еще около 50 человек ранены. Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел в середине дня между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центральной части города. После взрыва всю систему метрополитена в Санкт-Петербурге закрыли.

В Генеральной прокуратуре России этот взрыв сначала назвали террористическим актом, но потом уточнили, что еще рано говорить о причине взрыва. Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело. Также в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что еще на одной станции метро в центре Санкт-Петербурга позже нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили.