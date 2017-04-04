Путин освободил от налогов россиян, попавших под санкции

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам, которые попали под санкции, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России в особых случаях. Закон имеет обратную силу, он действует с 1 января 2014 года.

Ранее поправку в Налоговый кодекс, подготовленную депутатом от «Единой России» Андреем Макаровым, приняла в третьем чтении Государственная дума России. Закон позволяет россиянам, у которых есть бизнес или имущество за рубежом и которых коснулись санкции, не становиться налоговыми резидентами России. 29 марта законопроект одобрил Совет Федерации, верхняя палата российского парламента.

В американском списке санкций фигурируют 56 россиян, в европейском – 157 граждан России и Украины. Так отмечена их роль в аннексии Крыма и поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Среди них есть предприниматели Роман и Аркадий Ротенберги, Геннадий Тимченко, которых считают близкими друзьями президента Путина.