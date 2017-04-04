В аэропорту Симферополя сообщают об усилении мер безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге. Об этом 4 марта сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связями с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев в комментарии радио «Спутник в Крыму».

«Меры безопасности, действующие в аэропорту на текущий момент, обеспечиваются в соответствии с действующим законодательством и являются достаточно высокими. Однако в связи с поступившей нам директивой Федерального агентства воздушного транспорта меры безопасности дополнительно были усилены», – сообщил Лаптев.

Он добавил, что введено дополнительное патрулирование аэродромной территории, патрули кинологической службы, усилен досмотр на входе с терминалов и предполетный досмотр в аэропорту.

Не менее 11 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга. Еще около 50 человек ранены. Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел в середине дня между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центральной части города. После взрыва всю систему метрополитена в Санкт-Петербурге закрыли.

В Генеральной прокуратуре России этот взрыв сначала назвали террористическим актом, но потом уточнили, что еще рано говорить о причине взрыва. Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело. Также в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что еще на одной станции метро в центре Санкт-Петербурга позже нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили.