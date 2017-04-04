В Крыму возбудили уголовное дело за вырубку леса в Старокрымском лесничестве

Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма возбудила уголовное дело из-за вырубки леса на территории Старокрымского лесничества. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлены факты незаконных рубок на территории Старокрымского участкового лесничества. Согласно расчетам специалистов, в результате противоправных действий незаконно уничтожено 58 деревьев, чем причинен ущерб на сумму 1,6 млн рублей. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

24 января специалисты подконтрольной Кремлю Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки обнаружили факты незаконных рубок на территории Комсомольского участкового лесничества Судакского лесничества. Эксперты оценили ущерб на сумму свыше 9 млн рублей.

Согласно законодательству России, за вырубку дерева предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей в соответствии со статьей 8.28 КоАП России. А за вырубку «в значительном и крупном размере» по статье 260 УК России – лишение свободы до 7 лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.