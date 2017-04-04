Театры Крыма и Донецка договорились о сотрудничестве

Академический музыкальный театр Крыма и Донецкий академический музыкально-драматический театр подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба российского министерства культуры.

Как проинформировали в ведомстве, соглашение направлено на развитие деятельности в области культуры и искусства, осуществления взаимовыгодного творческого, профессионального и просветительского сотрудничества.

«Соглашение, которое предусматривает совместную разработку проектов в сфере культуры и искусства, организацию и проведение совместных фестивалей, конкурсов, мастер-классов, было подписано в рамках празднования 90-летия Донецкого театра», – говорится в сообщении.

17 марта в аннексированном Крыму в Ливадийском дворце создан интеграционный комитет «Россия – Донбасс».

16 марта главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил, что рассчитывает на поставки фруктов и овощей с территории аннексированного Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».