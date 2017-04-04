Крым готов предоставить санатории для пострадавших во время взрыва в Санкт-Петербурге – Аксенов

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших в результате теракта в Санкт-Петербурге. Об этом 4 марта Аксенов написал на своей странице Фейсбук

«Вчера провел телефонный разговор с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко. Еще раз выразил самые глубокие и искренние соболезнования от имени всех крымчан. Боль и скорбь Санкт-Петербурга – это наша боль и скорбь. Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки. Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших», – написал Аксенов.

Российский глава Крыма добавил, что он дал соответствующее поручение «детально проработать эти вопросы».

Не менее 11 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга. Еще около 50 человек ранены. Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел в середине дня между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центральной части города. После взрыва всю систему метрополитена в Санкт-Петербурге закрыли.

В Генеральной прокуратуре России этот взрыв сначала назвали террористическим актом, но потом уточнили, что еще рано говорить о причине взрыва. Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело. Также в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что еще на одной станции метро в центре Санкт-Петербурга позже нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили.