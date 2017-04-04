Россия не должна призывать на военную службу крымчан – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу призыва на военную службу в России граждан из аннексированного Крыма. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД Украины.

«Министерством иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополь», – отмечается в заявлении.

МИД Украины также требует обеспечить соблюдение российской стороной своих международных обязательств.

30 марта президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве в апреле – июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

Этой весной на полуострове в российскую армию пойдут больше крымчан, чем в предыдущие годы. Об этом в феврале сообщил российский военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко. По его словам, в армию отправят более двух тысяч крымчан, часть из которых направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев обучат специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте России.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.