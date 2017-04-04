В Севастополе возлагают цветы в память о погибших в метро Санкт-Петербурга

Жители Севастополя почтили память погибших во время террористического акта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, местные жители возлагают траурные букеты в центре города на Аллее городов-героев у памятного знака «Ленинград».

На постаменте стоят десятки свечей, букеты цветов преимущественно обернуты черной лентой.

«Массово возлагать цветы начали еще вчера. Когда все узнали о теракте, в районе половины седьмого вечера люди начали приходить. Приходили целыми семьями, около полусотни человек стояло вечером. Сегодня люди тоже продолжают приходить, в основном по одиночке», – сообщила сотрудница коммунальных служб, работающая в районе Мемориала героического обороны Севастополя.

В Симферополе вечером, 3 апреля, прошла акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, в частности, состоялась панихида по погибшим.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что число погибших в результате взрыва в метро российского Санкт-Петербурга возросло до 14 человек.

Взрыв произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось о 11 погибших и 51 раненом.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт.

4 апреля Государственная служба безопасности Кыргызстана заявила, что главным подозреваемым в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга является рожденный в Кыргызстане гражданин России.

Представитель кыргызстанского спецслужбы Рахат Сулайманова заявил, что подозреваемым является рожденный в Ошской области на юге Кыргызстана в 1995 году Акбарджон Джалилов.