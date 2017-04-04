Следствие затягивает процесс ознакомления с делом редактора издания «Твоя Газета» – адвокат

В деле редактора алуштинского издания «Твоя Газета» Алексея Назимова проходит этап ознакомления с материалами дела. Однако сторона защиты не имеет возможности ознакомиться со всем объемом данных, российский следователь задерживает процесс передачи документов для ознакомления, сообщил Крым.Реалии 4 апреля адвокат Назимова Алексей Ладин.

«Из семи томов я ознакомился только с пятью, и то не в полном объеме. С остальными томами нет возможности ознакомиться, следователь говорит, что они находятся на проверке у руководства. Видимо, руководству важнее, чем защите и обвиняемому», – указал адвокат.

Алексей Ладин уверяет, что затягивать процесс ознакомления защита не намерена. Согласно процедуре, после ознакомления с материалами дела стороной защиты, дело передается на согласование с прокуратурой, после – следователь обязан вручить обвинительное заключение, далее в суд. По оценке адвоката такой процесс может тянуться еще месяц-полтора, однако, все зависит от позиции следствия, указывает защитник.

Представители российского следствия дело не комментируют.

Ранее стало известно, что подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 апреля продлил еще на месяц срок содержания под стражей редактору Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).