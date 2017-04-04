В Крыму назначили нового командира «народного ополчения»

В Симферополе представили нового командира «Полка Народного ополчения» аннексированного Крыма Сергея Димова. Об этом 4 апреля сообщает российская пресс-служба «ополченцев».

«3 апреля в Симферополе в актовом зале Дома офицеров состоялось представление к должности начальника ГКУ РК «Крымский республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины Крыма» Сергея Николаевича Димова», – говорится в сообщении.

В организации рассказали, что нового руководителя отрекомендовал подконтрольный Кремлю заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

По словам пресс-службы, Димов принимал участие в «Крымской весне» в 2014 году в составе 3-й роты сводного полка «народного ополчения» Крыма.

«Самооборона Крыма» – военизированная группировка, которая возникла в Крыму по инициативе Сергея Аксенова в феврале 2014 года, когда он возглавлял в Крыму партию «Русское единство».

«Самооборона» принимала активное участие в аннексии полуострова Россией. «Ополченцев» привлекали к организации пророссийских митингов, блокирования воинских частей, где находились украинские военные. Также «самооборона» проводила захват стратегически важных зданий и объектов.

11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв закон «О Народном ополчении – народной дружине республики Крым».

Российские власти Крыма безвозмездно передали «​самообороне»​ ряд зданий и помещений на полуострове.

Правозащитники не раз заявляли о причастности данного вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.