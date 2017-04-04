На центральную площадь Симферополя продолжают нести цветы в память о погибших в Петербурге

Крымчане продолжают нести цветы и свечи на площадь Ленина в Симферополе в память о погибших во время теракта в российском Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Вечером, 3 апреля, в Симферополе прошла акция памяти жертв теракта в в метро Санкт-Петербурга. В частности, состоялась панихида по погибшим.

Ранее сообщалось, что цветы к памятному знаку Ленингард несут и жители Севастополя.

Взрыв произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Следователи также заявили, что еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, его обезвредили.

4 апреля Государственная служба безопасности Кыргызстана заявила, что главным подозреваемым в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга является рожденный в Кыргызстане гражданин России.

Представитель кыргызстанского спецслужбы Рахат Сулайманова заявил, что подозреваемым является рожденный в Ошской области на юге Кыргызстана в 1995 году Акбарджон Джалилов.

В результате взрыва, по данным медиков, погибли 14 человек, еще 49 - находятся в больницах с ранениями.



