Певец Сосо Павлиашвили намерен выступить в Симферополе

Концерт певца Сосо Павлиашвили анонсируют в Симферополе на 17 мая. Выступление пройдет в местном музыкальном театре.

«Программа рассчитана на два часа, она собрана из хитов артиста, цена билета – 1200-4500 рублей (570-2000 тысячи гривен)», – рассказали корреспонденту Крым.Реалии в организации «Крымконцерт».

В открытых источниках нет комментариев певца о его намерении посетить Крым.

После аннексии Крыма Россией Павлиашвили впервые выступил в Ялте в августе 2015 года.

В 2004 году Сосо Павлиашвили попал азербайджанский в «черный список» – за концерт по случаю Дня независимости сепаратистского региона Нагорный Карабах, который официальные власти Азербайджана считают своей неотъемлемой территорией.

30 ноября 2016 впервые после этого запрета артисту все же позволили выступить с благотворительным концертом в Баку, во дворце имени Гейдара Алиева.

Накануне 22 марта СБУ запретила участнице конкурса «Евровидение-2017» от России Юлии Самойловой въезд в Украину на три года. Самойлова выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.