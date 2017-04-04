Арестованный в Алуште депутат Степанченко не может завершить ознакомление с делом – адвокат

Алуштинский депутат Павел Степанченко, которого российское следствие в Крыму обвиняет в соучастии в вымогательстве по делу редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова, не имеет возможности завершить ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом Крым.Реалии 4 апреля рассказал адвокат Степанченко Андрей Логинов.

«Вчера суд продлил еще на один месяц срок содержания под стражей, при том мотивацией для продления была необходимость ознакомления с материалами дела по которому все сроки ознакомления прошли. Следователь сказал, что он до сих пор ходит и знакомит с делом, но зачем тогда было судом ограничивать – непонятно», – говорит Логинов.

Решением подконтрольного Кремлю Алуштинского городского суда Степанченко ограничен в сроке для ознакомления с материалами дела.

Адвокат отмечает, что Степанченко удалось ознакомиться лишь с частью материалов дела, до 29 марта российский следователь три раза посещал Степанченко в СИЗО и на протяжении около трех часов знакомил с материалами.

На данный момент сторона защиты продолжает знакомиться с делом.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии российского следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).

Подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 апреля продлил еще на месяц срок содержания под стражей редактору Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.