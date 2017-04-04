Минздрав Украины инициирует отказ от российских лекарств – Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о намерении остановить поставки на украинские рынки медицинских препаратов из России. Об этом чиновница написала в Facebook.

«Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства. Двойных стандартов быть не должно: страна, которая развязала войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении», – отметила Супрун.

Согласно обнародованному ей тексту обращения МОЗ к правительству Украины, вопрос о поставках лекарств из России рассматривался в 2015 году. Тогда в Украине было зарегистрировано 229 лекарственных средств, производимых в России, из них 103 не имеют зарегистрированных аналогов украинского или зарубежного производства. Между тем, говорится в документе, только 8 из них входят в утвержденные министерством протоколов лечения.

Кроме того, согласно обращению Минздрава, в 2015-м в Украину ввозили 26 разновидностей российских вакцин, 15 из которых не имеют зарегистрированных аналогов, однако только 4 входят в утвержденные протоколы лечения.