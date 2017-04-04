Заседание суда по «делу Чийгоза» отложили из-за «блэкаута» – Полозов

Очередное заседание по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза отложили из-за отсутствия электричества. Об этом 4 апреля сговорится в видеообращении адвоката Николая Полозова, опубликованное на страннице в Фейсбук крымским активистом Нариманом Джеляловым.

«Внезапно в Верховном суде республики Крым погас свет. Через 15 минут свет в суде восстановили, однако поступила информация, что в следственном изоляторе также отсутствует свет, фактически блэкаут и в течение 1,5-2 часов его восстановить будет невозможно»,– рассказал Полозов.

Адвокат добавил, что стороной защиты предоставлялись жалобы о доставке Ахтема Чийгоза в зал российского суда в связи с тем, что происходит затягивание судебного процесса из-за сбоев в трансляции, но «суд не прислушивается».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.