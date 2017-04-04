Радио Крым.Реалии. Крымский проигрыш. Где украинцы потратят деньги на отдых?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают состояние внутреннего туризма в Украине после аннексии Крыма. Как развиваются украинские курорты после аннексии Крыма? Что могут предложить черноморские курорты на юге материковой Украины? Есть ли перспективы у внутреннего туризма в Украине?

Гости эфира – первый заместитель председателя Скадовской районной государственной администрации Сергей Павленко и руководитель Центра туризма «ХерсON» Павел Билецкий. Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org