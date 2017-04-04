Верховная Рада изменила правила пересечения перекрестков с круговым движением

Верховная Рада Украины приняла закон о едином правиле пересечения перекрестков с круговым движением, согласно которому преимущество в движении предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

За принятие соответствующего закона 4 апреля проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Украины Михаил Папиев, представлявший документ, заявил, что закон вводит европейскую норму, которая действует во всех странах, и позволит снизить аварийность на дорогах и упростит правила дорожного движения.

«Сейчас, когда водитель едет, знаков нет, и нужно вглядываться, угадывать, где главная. Давайте сделаем европейское правило, и каждый человек будет знать, как пересекать перекресток с круговым движением», – сказал он.

Закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

По нормам, действующим сейчас, приоритет движения на перекрестке с круговым движением, определяется дорожной разметкой и соответствующими знаками. Если соответствующего знака нет, то тот, кто движется по кругу, должен уступать тем, кто подъезжает справа.