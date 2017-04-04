Российский премьер-министр Медведев назвал «чушью» обвинения в коррупции

Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал «чушью» обвинения расследования Фонда борьбы с коррупцией о его незадекларированной недвижимости. Об этом Медведев заявил 4 апреля на встрече с сотрудниками одного из предприятий Тамбовской области России, сообщает «ТАСС».

«Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», – прокомментировал Медведев.

Глава российского правительства добавил, что продолжит дальше работать на своей должности.

«У меня позиция в этом смысле совершенно простая: я продолжаю работать, делать свое дело, это моя ответственность перед гражданами Российской Федерации. Без такого иммунитета на такой работе почти нереально сохраниться. Провокации же – это самое простое, что можно сделать»,– сказал он.



2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

26 марта в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги. Протесты связанны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.