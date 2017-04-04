Посол Франции: мы следим за событиями в Крыму, особенно за крымскими татарами

Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что ее государство следит за событиями, происходящими в аннексированном Крыму, особенно связанными с крымскими татарами. Об этом Изабель Дюмон рассказала 4 апреля в Херсоне во время встречи с городским головой Херсона Владимиром Миколаенко, сообщает «Укринформ».

«Я хочу вам сказать, что мы очень внимательно следим за тем, что происходит вообще в Крыму, и особенно с татарами. Как вы знаете, после аннексии Крыма мы ввели санкции против России, и они действуют. Это наша политика, которая не меняется», – сказала посол.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».