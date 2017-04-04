В России по делу о гибели детей на Сямозере осудили фельдшера

В российской Карелии суд приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера Ирину Щербакову, которая, по версии следствия, в июне 2016 года проигнорировала звонок от тонущих на Сямозере детей, приняв его за шутку.

Как сообщает ТАСС, 45-летнюю женщину признали виновной по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Приговор Щербаковой отстрочен до достижения ее дочерью совершеннолетия.

В июне прошлого года почти 50 детей попали в шторм на Сямозере. Спасательная операция началась только через 20 часов после сообщения о происшествии. Одной из причин этого стало то, что Щербакова не отреагировала на звонок тонущего мальчика.

Жертвами трагедии на Сямозере стали 14 подростков. Лагерь, в котором отдыхали дети, закрыт. Его руководство арестовано. Под домашний арест помещен глава карельского Роспотребнадзора. Расследование трагедии продолжается.