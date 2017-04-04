Российские следователи назвали имя подозреваемого во взрыве в Санкт-Петербурге

В Следственном комитете России заявляют, что взрывное устройство в петербургском метро активировал 22-летний Акбарджон Джалилов.

Российские следователи заявили об этом 4 апреля, через день после того, как в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, 49 были ранены.

В Следкоме России также заявили, что этот же человек оставил взрывное устройство на станции «Площадь восстания», которое было обезврежено 3 апреля.

«Генетические тесты и записи с камер наблюдения дают следователям основания полагать, что лицо, совершившее теракт, оставило сумку с бомбой на станции метро «Площадь Восстания», – говорится в заявлении следователей.

4 апреля Государственная служба безопасности Кыргызстана заявила, что главным подозреваемым в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга является рожденный в Кыргызстане гражданин России.

Представитель кыргызстанской спецслужбы Рахат Сулайманов заявил, что подозреваемым является рожденный в Ошской области на юге Кыргызстана в 1995 году Акбарджон Джалилов.

Взрыв произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Следователи также заявили, что еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, его обезвредили.