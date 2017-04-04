После голодовки алуштинский депутат Степанченко испытывает проблемы со здоровьем – адвокат

Алуштинский депутат Павел Степанченко, которого российское следствие в Крыму обвиняет в соучастии в вымогательстве по делу редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова, после десятидневной голодовки начал испытывать проблемы со здоровьем. Об этом 4 апреля Крым.Реалии сообщил его адвокат Андрей Логинов, который встречался с подзащитным накануне в зале суда.

«Чувствовалась заторможенность, раньше на заседаниях он выступал долго, а вчера совсем мало разговаривал. Он неоднократно жаловался на отсутствие медицинской помощи, писал в прокуратуру, вчера прокуратура его опрашивала по этому поводу, но чем закончится проверка – неизвестно», – рассказал адвокат.

Андрей Логинов добавил, что его подзащитный «осунулся и похудел» в результате голодовки.

Проблемы со здоровьем Степанченко за время содержания под стражей отмечает и сестра заключенного.

«Из последних дней было известно, что были головокружения у него, голова болела, начались проблемы с давлением», – сказала Татьяна Капралова.

3 апреля, по настоянию общественности и рекомендациям адвокатов, редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов и депутат местного городского совета Павел Степанченко, которые содержатся в СИЗО, прекратили голодовку, начатую 25 марта с требованием «прекратить незаконное уголовное преследование». Такое решение арестованные приняли в ходе заседания суда о продлении срока ареста.

Подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 апреля на месяц продлил срок содержания под стражей редактору Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).