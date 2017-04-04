Переведенных из Крыма на материк заключенных распределят на следующей неделе – Минюст

Переданных из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую часть Украины в марте 2017 года 12 заключенных распределят по местам лишения свободы на следующей неделе, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова министра юстиции Украины Дениса Чернышова.

Он отметил, что сейчас все крымские заключенные находятся в Харьковском следственном изоляторе, а очередное место содержания будет завесить от тяжести преступления.

«Мы их забрали, определили в СИЗО как пункт перед распределением. У нас заранее есть документы на каждого из них, и мы понимаем, где они в дальнейшем будут отбывать срок наказания. Место отбывания наказания зависит от того, по каким статьям сидели, какой у них был режим», – сообщил Чернышов.

В пятницу, 17 марта, из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую часть Украины передали 12 заключенных. 12 граждан Украины были осуждены приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, до аннексии Крыма Россией. Они выразили желание на перемещение на украинский материк.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».