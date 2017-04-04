Порошенко поблагодарил премьер-министра Латвии за позицию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса за позицию латвийского государства в связи с аннексией Россией Крыма. Об этом 4 апреля Порошенко сказал во время официального визита в Литву.

«Глава государства (Петр Порошенко – КР) выразил благодарность премьер-министру Латвии за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную позицию Латвии относительно осуждения и непризнание незаконной аннексии Крыма», – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

28 февраля, во время панельной дискуссии о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в ходе сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что после незаконной аннексии Крыма Россией ситуация с соблюдением прав человека на полуострове постоянно ухудшается.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».