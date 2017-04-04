В Крыму детей будут учить борьбе: утверждена программа «Самбо в школу»

С начала нового учебного года в школах аннексированного Крыма начнут проводить занятия в секции по борьбе самбо, заявила 4 апреля глава министерства спорта подконтрольного Кремлю правительства Крыма Елизавета Кожичева.

По ее словам, программу «Самбо в школу» утвердили на коллегии министерства образования, науки и молодежи Крыма.

«Мы надеемся, что ученикам придется по душе этот вид спорта и секции будут полными. Уроки будут представлены в качестве секций и не будут обязательными для посещения», – отметила Кожичева.

Она добавила, что на начальном этапе тренировки будут внедряться в регионах, в которых есть специалисты по данному направлению – в Симферополе, Ялте, Керчи, Нижнегорском районе.

Украинские правозащитники выражают обеспокоенность проведением военизированных мероприятий с участием детей в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».