В Крыму открыли дело за взятку в отношении главы Красноперекопска – Следком

В Крыму сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении главы подконтрольной Кремлю администрации Красноперекопска. Его подозревают в получении взятки, информирует 4 апреля пресс-служба российского Следственного комитета по Крыму.

По данным следствия, 4 апреля подозреваемый «получил от предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей (около 160 тыс. грн – КР) за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях», – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Крыму.

Комментариев самого обвиняемого или его адвоката на данный момент нет.

Как сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ», главой администрации Красноперекопска на данный момент является Игорь Яцишин, назначенный на должность в конце июля 2015 года.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 15 марта оставил под стражей бывшего вице-премьера российского правительства полуострова Олега Казурина. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».