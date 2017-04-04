Freedom House: Россия по уровню свободы – между Киргизией и Беларусью

Россия продолжает оставаться одним из самых несвободных государств бывшего социалистического блока – к такому выводу пришли эксперты международной неправительственной организации Freedom House в докладе, озаглавленном «Переходные государства», сообщает Радио Свобода.

Согласно данным исследования, в рейтинге 29 стран Восточной Европы и бывшего СССР Россия занимает место между Беларусью и Киргизией по уровню свобод. Расчеты производятся на основании семи показателей, включая свободу гражданского общества и развитость судебной системы. При этом вычисляется общий «рейтинг демократии»: худший из возможных – это семь, лучший – ноль.

Россия получила 6,57 баллов и остается в категории «сложившихся авторитарных режимов» наряду с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Наиболее свободной постсоветской страной авторы исследования признали Эстонию.

Украина и Грузия получили по 4,61 баллов.

В конце января Freedom House признала Россию страной, чаще всего в мире покушавшейся на политические и гражданские свободы.