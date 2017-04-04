В университете Херсона прозвучала лекция о национально-освободительной борьбе крымских татар

В Херсонском государственном университете 4 апреля украинский историк, кандидат политических наук Гульнара Бекирова выступила с открытой лекцией на тему «Национальна-освободительная борьба крымских татар и украинцы в ХХ веке: этапы и вехи».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в своей лекции Гульнара Бекирова рассказала об участии украинцев в национально-освободительной борьбе крымскотатарского народа.

«Крымских татар поддерживали многие знаковые представители украинского диссидентского и правозащитного движения: Петр Григоренко, Святослав Караванский, Леонид Плющ, Станислав Тельнюк, Вячеслав Чорновол и многие другие. И сейчас украинцы активно помогают крымскотатарскому движению. Так, организатором и идейным вдохновителем Второго Крымского форума, который в ноябре прошлого года прошел во Львове, был Мирослав Маринович, вице-ректор Украинского католического университета, диссидент, который семь лет провел в советских лагерях», – рассказала Гульнара Бекирова.

Она отметила, что во время судов над украинскими диссидентами поддержка крымских татар «вменялась им в вину как антисоветская деятельность», но никто не отказался от своих взглядов и совместной борьбы, хотя это стоило им свободы.

На лекции присутствовали студенты, старшеклассники, представители общественности.

Обращаясь к студентам, Гульнара Бекирова сказала, что участие украинцев в национально-освободительной борьбе крымскотатаского народа – практические неизученная тема и потому «очень перспективная для молодых ученых-историков и политологов».

Херсон стал первым городом, где прочитана лекция о национально-освободительной борьбе крымских татар. Гульнара Бекирова намерена выступить с этой лекцией и в других городах Украины.