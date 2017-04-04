Гала-премьеру фильма «Jamala.UА» откроет выступление Усеина Бекирова – организаторы

Гала-премьеру документального фильма «Jamala.UА» откроет выступление композитора, мастера джазовой импровизации Усеина Бекирова. Об этом сообщили 4 апреля организаторы премьеры, которая состоится в киевском кинотеатре «Баттерфляй» De Luxe 6 апреля.

«Фильм представит сама Джамала. Ведущим гала-премьеры будет Юрий Горбунов, а приятную музыкальную атмосферу обеспечит выступление группы Йо-Гурт. И самое главное – гала-премьеру откроет выступление талантливого композитора, мастера джазовой импровизации Усеина Бекирова», – говорится в сообщении.

В киевском кинотеатре «Баттерфляй» De Luxe 6 апреля состоится гала-премьера документального фильма «Jamala.UА». Как сообщили в пресс-службе национального центра Александра Довженко, картина «поднимает завесу над привычным сценическим и телевизионным образом певицы».

В национальный прокат «Jamala.UA», при поддержке Довженко-Центра и Госкино Украины, выходит 13 апреля.

Как сообщили в пресс-службе национального центра Александра Довженко, лента снималась независимым режиссером Анной Акулевич с согласия Джамалы, но без ее контроля.

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.