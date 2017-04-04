В России на Кубани судят сотрудников колонии за пытки подростков

В Краснодарском крае России прокурор потребовал приговорить 10 сотрудников Белореченской воспитательной колонии общим сроком к 56 годам строгого режима за пытки подростков. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

Следствие установило, что в ноябре 2015 года подозреваемые избивали на территории Белореченской воспитательной колонии семерых подростков. Избиения сопровождались унижениями и издевательствами. Один из подростков умер от полученных травм, сообщает издание.

Сотрудников колонии, которые принимали участие в избиении несовершеннолетних, обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть несовершеннолетнего, превышении должностных полномочий с применением насилия и злоупотреблении должностными полномочиями.

В результате служебной проверки были уволены 17 сотрудников колонии.